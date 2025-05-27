نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف مصطفى يفوز برئاسة الاتحاد العربي للكونغ فو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحادين المصري والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، برئاسة الاتحاد العربي للعبة، بالتزكية خلال أعمال الجمعية العمومية التي أقيمت مساء أمس الإثنين.

جاء تشكيل الاتحاد العربي للووشو كونغ فو كالتالي: في منصب الرئيس المحاسب شريف مصطفى، فيما جاء في منصب نواب الرئيس، الليبي المهندس بشير العرضاوي، المغربي عبدالرحمن الصناغي، اليمني محمد عبده راوح.

ضمت العضوية كل من، الجزائري محمد بشارف، التونسي صفوان التواتي، العراقي حسين درويش، السوري همام الداية، الفلسطيني حسين الخطيب بالتعيين.

من جانبه رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال كلمته عبر تطبيق «زووم» بالدول المشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد العربي، مؤكدًا على تقديم كامل الدعم للاتحاد العربي وللمحاسب شريف مصطفى من أجل استمرار تطوير رياضة الووشو كونغ فو.

أكد المحاسب شريف مصطفى، على دعم كافة الدول العربية من خلال موقعه في الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو الأمر الذي يعد نابعا من حجم الود والمحبة لكافة الدول العربية الشقيقة بهدف استمرار تعزيز جهود النهوض برياضة الكونغ فو، إيمانا بأهمية الرياضة في تعزيز التواصل بين الشعوب ونشر القيم النبيلة.

أضاف رئيس الاتحاد العربي للووشو كونغ فو، أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي ليست فقط لمناقشة شؤون اللعبة، بل هو تأكيد على أننا كعرب، يمكننا أن نُنجز، ونُبدع، ونُنافس، حين نؤمن بأننا نملك ما يكفي من طاقات، متابعًا: «لنجعل من رياضة الووشو كونغ فو نموذجًا يُحتذى به في التنظيم، والانضباط، والتعاون العربي».

حضر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للووشو كونغ فو، الدكتور عماد البناني مراقبًا من المكتب التنفيذي لاتحاد الاتحادات العربية، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، ممثلًا عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

