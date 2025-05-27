نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع أمام القادسية في نهائي كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على تشكيل فريقه الذي يواجه به فريق القادسية يوم الجمعة القادم الموافق 30 مايو الحالي في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد الانماء ضمن منافسات دور نهائي كأس ملك الخادمين الشريفين.

موعد مباراة الاتحاد والقادسية

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتحاد والقادسية مساء الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام القادسية

حراسة المرمى: المحاسنة

خط الدفاع: الصقور، العمري، بيريرا، ميتاج.

خط الوسط: كانتي، فابينيو، بيرجوين.

خط الهجوم: عوار، هيرنانديز، بنزيما.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد دبي الرياضية

القمر: نايل سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: 3/4.

