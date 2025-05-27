نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يوجه رسالة غامضة بشأن مستقبله بعد انتهاء موسم النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على ما يبدو، إلى أن مسيرته مع فريق النصر السعودي لكرة القدم قد انتهت.

رونالدو يوجه رسالة غامضة بشأن مستقبله بعد انتهاء موسم النصر

وأحرز رونالدو هدفا في خسارة النصر 2 / 3 أمام الفتح، مساء أمس الاثنين، فيما تردد أن هذا اللقاء كان آخر ظهور له مع الفريق الملقب بـ(العالمي) ببطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، التي اختتمت فعالياتها لتلك النسخة.

وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 42، والذي يرى اللاعب المخضرم أنه الهدف رقم 800 في مسيرته الكروية مع الأندية التي دافع عن ألوانها، غير أن شباك النصر استقبلت هدفين في الدقائق العشر الأخيرة، ليخسر فرصة المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.

عقب المباراة، بعث مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق رسالة غامضة على حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة له بقميص النصر وعلق عليها قائلا "انتهى هذا الفصل. القصة؟ لا تزال يتم كتابتها. أشعر بالامتنان للجميع".

وكان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، زعم في الأسبوع الماضي وجود "مباحثات" جارية حول انتقال يسمح لرونالدو بالمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة هذا الصيف.

وفشل النصر في التأهل لمونديال الأندية الذي يضم 32 فريقا، فيما أثارت تصريحات إنفانتينو في حديثه مع اليوتيوبر الشهير آي شو سبيد تكهنات حول مستقبل قائد منتخب البرتغال، لا سيما مع تطييق (فيفا) فترة انتقالات إضافية بين يومي 1 و10 يونيو القادم.

وتم العمل بهذا النظام للسماح للأندية بتسجيل لاعبيها في كأس العالم للأندية، وربما يكون توقيع رونالدو متاحا بعد عامين ونصف العام قضاها في نادي النصر.