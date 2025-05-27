نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولة السعودية: الهلال يضمن بطاقة النخبة الآسيوية والاتحاد يحتفل باللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن الهلال بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم، بعد فوزه على القادسية 2-0، الإثنين في المرحلة 34 الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم التي احتفل فيها الاتحاد بلقبه العاشر أمام جماهيره.

بطولة السعودية: الهلال يضمن بطاقة النخبة الآسيوية والاتحاد يحتفل باللقب

وعزز الهلال رصيده في المركز الثاني إلى 75 نقطة من 34 مباراة، بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه النصر الذي خسر أمام الفتح، فيما يملك الاتحاد البطل 83 نقطة وكان حسم اللقب قبل مرحلتين.

على ملعب المملكة أرينا في الرياض، سجل هدفي الهلال الصربيان ألكسندر ميتروفيتش (25 من ركلة جزاء) وسيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (69).

وبقي القادسية الذي أراح عددا من عناصره الأساسية في افق استعداده لخوض المباراة الهائية لكأس الملك ضد الاتحاد يوم الجمعة المقبل، في المركز الرابع (68 نقطة).

وقلب الفتح الطاولة على ضيفه النصر، عندما حول تأخره بهدف إلى فوز 3-2 في اللحظات القاتلة على ملعب نادي الفتح بالأحساء.

تقدم النصر مرتين عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو (42) والسنغالي ساديو مانيه (75)، فيما سجل للفتح الأرجنتيني ماتياس فارغاس (45+4) والمغربي مراد باتنا (81) والبرازيلي ماتياس ماتشادو (90+5).

واحتفظ رونالدو بلقب الهداف للموسم الثاني تواليًا بعدما رفع رصيده إلى 25 هدفا، مقابل 35 هدفا الموسم الماضي.

وبعد المباراة، ألمح رونالدو (40 عاما)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى رحيله عن نادي العاصمة بكتابته في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "انتهى هذا الفصل. القصة؟ ما زالت تُكتب. أنا ممتن للجميع".

- الاتحاد يحتفل -

واحتفل الاتحاد بلقبه أمام أنحو ستين ألف متفرج من جماهيره على ملعب الانماء بألوانه الصفراء والسوداء، بفوزه على ضمك 1-0.

وسجل الهولندي ستيفن بيرخفين هدف الفوز للـ "عميد" (72).

وبعد نهاية المباراة، حصل لاعبو المدرب الفرنسي لوران بلان على الميداليات الذهبية، قبل أن يتسلم مواطنه القائد المخضرم كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم سابقا، كأس الدوري من وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وأنهى جاره الأهلي، بطل آسيا، مشواره في الدوري في المركز الخامس، بعد فوزه على مضيفه الرياض بهدف الإنجليزي الدولي إيفان توني وصيف ترتيب الهدافين (16 من ركلة جزاء) على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.

ونجا الأخدود من الهبوط عندما حول تأخره أمام مضيفه الخليج بهدفين إلى فوز 3-2 في الوقت القاتل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وتقدم الخليج بهدفي اليوناني كونستانتينوس فورتونيس (47 و60)، ورد الأخدود بثلاثية مهند القيضي (65) وصالح العباس (90+5) ومحمد نايف (90+15 من ركلة جزاء).

ورفع الأخدود رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر، مستفيدًا من خسارة الوحدة أمام الاتفاق.

وأكمل الوحدة عقد الأندية الهابطة للدرجة الثانية، إثر خسارته القاسية أمام مضيفه الاتفاق 1-2 في الوقت القاتل.

وسجل للاتفاق عبدالله رديف (45) والبرازيلي فيتينيو (90+6)، وللوحدة مدافعه المغربي جواد الياميق (70).

وحقق الخلود فوزا مستحقًا على الرائد 2-1 على ملعب نادي الرائد ببريدة.

سجل هدفي الخلود الكونغولي جاكسون موليكا (45+4) والقُمري ميزياني موليدا (70) في حين سجل الرائد هدفه الوحيد بواسطة صالح العمري (73).

وأكمل الرائد الذي هبط قبل مرحلتين، المباراة بعشرة لاعبين بعد خروج لاعبه الكاميروني عمر غونساليس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 39.

وحقق الشباب فوزًا معنويا على الفيحاء 2-0 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية سجلهما الإيطالي جاكومو بونافنتورا (9) والأرجنتيني كريستيان خوانكا (85).

ورفع الشباب رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس، بينما بقي الفيحاء على رصيده السابق 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسقط التعاون أمام العروبة 2-3 على ملعب جامعة الجوف.

وسجل ثلاثية العروبة الفرنسي كورت زوما (18) وفهد الزبيدي (40) ومهند أبوطه (86)، في حين سجل هدفي التعاون الكولومبي روجير مارتينيس (22 و38).

ورفع العروبة الذي هبط للدرجة الثانية رصيده إلى 33 نقطة بينما بقي التعاون على رصيده السابق 45 نقطة في المركز الثامن.