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أحمد جودة - القاهرة -

أكد كارلو أنشيلوتي بعد تقديمه مدربًا جديدًا لمنتخب البرازيل، أنه "يعتمد" على نيمار في الفريق، رغم عدم استدعاءه للمباريات المقبلة في تصفيات المونديال، مضيفًا أنه تحدث مع المهاجم حول أسباب استبعاده من القائمة.

أنشيلوتي يوضح موقف نيمار من المنتخب البرازيلي

واعترف المدرب الإيطالي بأن بعض اللاعبين الذين يراهن عليهم خرجوا من القائمة المبدئية سواء للإصابة أو أنهم لا يزالوا في مرحلة التعافي ومنهم نيمار وإندريك ورودريجو وجابرييل وجولينتون وإيدر ميليتاو.

وقال أنشيلوتي "حاولت اختيار اللاعبين الذين هم في حالة جيدة وكان نيمار قد أصيب قبل فترة قريبة، الجميع يعرف أنه لاعب مهم جدًا وسيظل كذلك، لدينا الكثير من اللاعبين المصابين حاليًا ولا يمكنهم المشاركة مع المنتخب".

وأبرز أنه في حالة نيمار تحديدًا، ليس المنتخب فقط بل هو أيضًا كمدرب جديد يعتمد على لاعب سانتوس الحالي، مشددًا "تعتمد البرازيل عليه، عاد للبرازيل ليستعد جيدًا للمونديال، تحدثت معه صباح اليوم لأوضح له ذلك وقال إنه متفق تمامًا".

وبعد تعافيه من الإصابة الخطيرة في الركبة التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من عام حينما كان يلعب في صفوف الهلال السعودي، عانى لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق من متاعب بدنية جديدة منذ عودته إلى سانتوس.

وتعرض المهاجم البرازيلي لثلاث إصابات منذ يناير الماضي حالت دون تعافيه من أجل الاستعداد لخوض آخر مونديال له.

ويبدأ أنشيلوتي مسيرته التدريبية مع المنتخب البرازيلي في الخامس من يونيو المقبل بمواجهة المنتخب الإكوادوري في جواياكيل ضمن تصفيات التأهل للمونديال.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الرابع في جدول تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 21 نقطة بفارق 10 نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة.