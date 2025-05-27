نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسو يعود لقيادة بوكا جونيورز في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني من التعاقد مع ميجل أنخل روسو، المدرب الحالي لفريق سان لورنزو، كمدير فني جديد له، حيث سيقوده في كأس العالم للأندية المقبلة.

روسو يعود لقيادة بوكا جونيورز في مونديال الأندية

ويعد روسو هو الرجل الذي اختاره رئيس نادي بوكا جونيورز خوان رومان ريكيلمي، حيث أبلغت مصادر من النادي بأنه ينوي أن يتولى روسو قيادة الفريق هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، توقعت مصادر من داخل بوكا أن يظهر المدرب في مقر النادي الثلاثاء لتوديع سان لورنزو.

وبهذا يختتم روسو، البالغ من العمر 69 عامًا، فترته الثانية مع سان لورنزو بعد أكثر من سبعة أشهر من توليه المسؤولية وبعد ساعات من خروج الفريق من بطولة أبرتورا للدوري الأحد الماضي، بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام بلاتينسي.

وتأثرت الفترة التي سبقت تلك المباراة بشدة بالشائعات المتزايدة حول رحيل روسو الوشيك، والذي لم يتم إعلانه رسميًا من قبل أي من الناديين حتى الآن.

وبعد سلسلة من الأسماء التي طرحتها الصحافة منذ إقالة فرناندو جاجو من تدريب الفريق الأزرق والذهبي قبل شهر تقريبًا، والتي عمل خلالها ماريانو هيرون كمدرب مؤقت، اختار بوكا أخيرًا مدربًا من ذوي الخبرة والذي أمضى بالفعل فترتين في النادي.