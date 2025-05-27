الرياضة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة دفاعية

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الأهلي يحصل على توقيع صفقة دفاعية

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أحمد جودة - القاهرة - حصل مسؤولو النادي الأهلي، على توقيع عمرو الجزار مدافع غزل المحلة للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي.

الأهلي يحصل على توقيع عمرو الجزار

 

ووقع الجزار على عقود الانتقال للأهلي خلال الساعات القليلة الماضية لتدعيم دفاع الفريق الأحمر.

وظهر الجزار بشكل لافت مع غزل المحلة هذا الموسم، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية، لكنه وقع للأهلي.


ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز، حيث يكفي الفريق الأحمر التعادل للتتويج بلقب الدوري.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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