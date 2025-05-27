الأهلي يحصل على توقيع صفقة دفاعية

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أحمد جودة - القاهرة - حصل مسؤولو النادي الأهلي، على توقيع عمرو الجزار مدافع غزل المحلة للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي.

الأهلي يحصل على توقيع عمرو الجزار

ووقع الجزار على عقود الانتقال للأهلي خلال الساعات القليلة الماضية لتدعيم دفاع الفريق الأحمر.

وظهر الجزار بشكل لافت مع غزل المحلة هذا الموسم، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية، لكنه وقع للأهلي.



ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز، حيث يكفي الفريق الأحمر التعادل للتتويج بلقب الدوري.

