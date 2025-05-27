عاجل.. انتهاء مشوار رامي ربيعة بالأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت علاقة رامي ربيعة مدافع الأهلي، بالنادي بعدما أصبح رحيله مؤكدًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

انتهاء مشوار رامي ربيعة بالأهلي

ولم تكلل مفاوضات النادي الأهلي لتجديد عقد ربيعة بالنجاح ليصبح ربيعة خارج أسوار النادي الأهلي.

وأصبح ربيعة قريبًا من الانتقال إلى نادي العين الإماراتي في صفقة انتقال حر، حيث من المنتظر أن يوقع لمدة موسمين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز، حيث يكفي الفريق الأحمر التعادل للتتويج بلقب الدوري.

