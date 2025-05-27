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أحمد جودة - القاهرة -

شدّد مدرب منتخب بيرو، أوسكار إيبانييز، على أن فريقه لا يملك ترف المغامرة في المواجهة المقبلة ضد كولومبيا ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، نظرًا لوضعه الحرج في جدول الترتيب.

مدرب بيرو قبل مواجهة كولومبيا: المخاطرة ممنوعة في وضعنا

وقال إيبانييز خلال مؤتمر صحفي: "سنواجه منتخبًا قويًا على ملعب صعب، لكن هدفنا واضح: الظفر بالنقاط الثلاث لتعزيز فرصنا في المنافسة. وضعنا لا يسمح بالمجازفة".

ويحتل منتخب بيرو المركز التاسع (قبل الأخير) بـ10 نقاط، ما يزيد من الضغوط على الفريق للعودة بنتائج إيجابية، خاصة وأن التصفيات تمنح 6 بطاقات تأهل مباشر، مع فرصة إضافية لصاحب المركز السابع عبر الملحق.

وأعلن إيبانييز عن قائمة الفريق التي ضمت الهداف المخضرم باولو جيريرو، والمهاجمين جيانلوكا لابادولا ولويس راموس، وذلك لمواجهتين حاسمتين، الاولى ضد كولومبيا (6 حزيران) خارج الأرض والثانية ضد الإكوادور (10 يونيو) في ليما.