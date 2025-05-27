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أحمد جودة - القاهرة -

في أول ظهور رسمي له كمدرب لمنتخب البرازيل، عبّر الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن فخره الكبير بقيادة "أفضل منتخب في العالم"، مؤكدًا أن الحلم المشترك مع الشعب البرازيلي هو التتويج بكأس العالم للمرة السادسة.

أنشيلوتي: تدريب البرازيل شرف عظيم وهدفنا اللقب السادس

وقال أنشيلوتي (65 عامًا) خلال مؤتمر تقديمه في ريو دي جانيرو: "الانطباعات الأولى رائعة. إنه شرف وفخر كبير. سنسير معًا، نحتاج للجميع".

وأضاف: "الفوز بالمونديال ليس فقط هدف اللاعبين والجهاز الفني، بل هو حلم أمة بأكملها. الشغف الجماهيري سيدفعنا للأمام".

كما شكر الاتحاد البرازيلي على ثقته، ووجّه تحية خاصة لإدارة ريال مدريد لتفهمها رغبته في خوض هذا التحدي التاريخي.

وأعلن أنشيلوتي عن أول قائمة له، وشهدت تواجد فينيسيوس جونيور وكاسيميرو، في حين غاب النجم نيمار بسبب الإصابة.

وستكون المباراة الأولى في 5 يونيو أمام الإكوادور في جواياكيل، وأول مباراة في البرازيل في 10 منه ضد باراجواي في ساو باولو.

أنشيلوتي أصبح رابع مدرب أجنبي يتولى تدريب البرازيل، والأول منذ 60 عامًا، بعد الأرجنتيني فيلبو نونييز عام 1965.