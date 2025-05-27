نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساديو ماني: الموسم كان كارثيًا وعلى جماهير النصر مراجعة أنفسهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى السنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي، غضبه من أداء الفريق والموسم بشكل عام، مهاجمًا جماهير "العالمي" على خلفية الانتقادات المتكررة، بعد الهزيمة أمام الفتح بنتيجة 2-3، في ختام منافسات دوري روشن للمحترفين.

ساديو ماني: الموسم كان كارثيًا وعلى جماهير النصر مراجعة أنفسهم

وبعد الهزيمة، توقف رصيد النصر عند 70 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع الفتح رصيده إلى 39 نقطة بالمركز العاشر.

وقال ماني في تصريحات تلفزيونية: "لم يكن الأمر جيدًا، نحن نعرف ذلك... الموسم كان كارثيًا على جميع الأصعدة، وعلينا إيجاد حلول لتحسين مستوانا في الفترة المقبلة".

وأضاف: "الموسم سيئ للجميع: للفريق، وللجماهير، وللنادي نفسه. نحتاج لتقييم شامل إذا أردنا السير على خطى الأندية الكبرى".

وانتقل ماني لانتقاد جماهير النصر بشكل صريح: "قبل أي شيء، يجب على المشجعين لوم أنفسهم والنظر في كيفية دعمهم لناديهم. لم نحصل على الدعم المطلوب هذا الموسم".

وتابع: "لا يمكن للاعبين تقديم كل شيء بمفردهم... هناك دور أساسي يجب أن تلعبه الجماهير".