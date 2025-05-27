نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع عادل بولبينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لحسم التعاقد مع النجم الجزائري عادل بولبينة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بارادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" تواصلنا مع رئيس نادي بارادو، من أجل معرفة اخر تطورات مفاوضات الزمالك مع عادل بولبينة ".

وأضاف:" رئيس النادي أكد، أن نادي الزمالك لم يتواصل معهم منذ فترة طويلة، ولا يوجد مفاوضات لضم عادل بولبينة، وبالتالي تم إيقاف المفاوضات".

وأوضح:" عادل بولبينة لديه العديد من العروض الأوروبية، ومن المنتظر أن يستقر على وجهته المقبلة خلال الأيام القادمة، بعد توقف المفاوضات مع نادي الزمالك ".