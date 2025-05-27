نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الزمالك مع موكوينا مدرب الوداد وصن داونز السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لازال نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يبحث عن التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة القادمة، بعد انتهاء الموسم، وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، والعودة للمنافسة على البطولات.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" تواصلنا مع مصدر موثوق، وأكد لنا أن هناك أحد الوكلاء عرضوا على نادي الزمالك التعاقد مع موكوينا".

وأضاف:" مسئولي نادي الزمالك رفضوا فكرة، التعاقد مع موكوينا مدرب فريق الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي السابق، بسبب أداء الوداد المتواضع معه في الفترة الأخيرة".

وأتم كريم رمزي:" لجنة التخطيط بنادي الزمالك؛ يروا أن هناك مدربين أفضل من موكوينا، ولازال يبحثون عن مدير فني كبير لتدريب الفريق ".