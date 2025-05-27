نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يكشف عن أرقام قمصان صفقات الأهلي الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن أرقام قمصان صفقات النادي الأهلي الجديدة، المقرر الإعلان عن ضمهم بشكل رسمي عقب انتهاء الموسم وتحديدا بعد مباراة فاركو المقرر لها مساء غدا الأربعاء في بطولة الدوري المصري.

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" صفقات الأهلي الجديدة استقرت على أرقام قمصانها مع المارد الأحمر ".

وتابع:" أحمد سيد زيزو من المقرر أن يرتدي القميص رقم 25، بعد رحيل أكرم توفيق لاعب خط وسط فريق الأهلي والذي سيرحل مع نهاية الموسم إلى نادي الشمال القطري".

وأضاف:" محمود حسن تريزيجيه، سيرتدي القميص رقم 7، بينما يرتدي النجم التونسي محمد علي بن رمضان رقم 5 في حال رحيل علي ربيعة عن النادي، أما في حال تجديد عقده واستمراره مع الفريق، سيبحث التونسي عن رقم آخر ".