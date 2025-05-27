نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره فريق القادسية يوم الجمعة القادم الموافق 30 مايو الحالي في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد الانماء ضمن منافسات دور نهائي كأس ملك الخادمين الشريفين.

موعد مباراة الاتحاد والقادسية

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتحاد والقادسية مساء الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد دبي الرياضية

القمر: نايل سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: 3/4.