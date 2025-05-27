تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد إنتر ميلان الإيطالي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25.

ويستضيف ملعب أليانز أرينا معقل البافاري الألماني، المباراة الأهم في الموسم الحالي بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان، في نهائي مسابقة الشامبيونزليج.

وقد أعلنت لجنة الحكام بـ "يويفا" منذ أيام قليلة عن تولي الحكم الروماني إستفان كوفاكس إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب أليانز أرينا.

وتأهل الفريق الإيطالي إلى نهائي الشامبيونزليج، بعدما أطاح بالعملاق الإسباني برشلونة بنتيجة 7-6 بمجموع المباراتين.

في المقابل، صعد العملاق الباريسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على آرسنال الإنجليزي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام باريس سان جيرمان في نهائي الشامبيونزليج

▪︎ حراسة المرمى: يان سومر.

▪︎ خط الدفاع: يان أوريل بيسيك - فرانشسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني.

▪︎ خط الوسط: فيدريكو ديماركو - هنريك مخيتريان - تشالهان أوغلو - نيكولاس باريلا - دينزل دومفريس.

▪︎ خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورأم.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 31 مايو 2005 على ملعب أليانز أرينا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2025

يمكنكم مشاهدة مواجهة إنتر ميلان وباريس سان جيرمان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستكون المباراة مذاعة عبر قناة beIN Sports 1 HD.