نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة المارد الأحمر في معرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فاركو في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء غد الأربعاء 28-8-2025 على استاد "القاهرة الدولي" في ختام منافسات الدور الثاني من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي ضد فاركو غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري

سيتم نقل وإذاعة مباراة الأهلي ضد فاركو مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات أون سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Sports 1HD.

معلق مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري

أسندت إدراة شبكة قنوات أون سبورتس، مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي ضد فاركو في ختام منافسات الدور الثاني من دوري نايل للمعلق محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف على قناة صوتية ثانية.