نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور وأبو علي يقودان تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو في ليلة حسم الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر عماد النحاس، المدير الفني للنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فاركو مساء غد الأربعاء على استاد "القاهرة الدولي" في ختام منافسات الدور الثاني من بطولة دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري

تبدأ أحداث مباراة الأهلي ضد فاركو غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري

تذاع مباراة الأهلي ضد فاركو مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات أون سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Sports 1HD، بتعليق المعلق محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف على قناة صوتية ثانية.