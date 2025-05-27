نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل جولة التتويج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الفترة الأخيرة صراع كبير بين العديد من اللاعبين على لقب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز، قبل أيام قليلة من جولة الحسم؛ التي ستقام مساء غدا الأربعاء.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري

حيث من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فاركو، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن يواجه بيراميدز منافسه سيراميكا كليوباترا، في نفس الموعد.

ويتصدر النجم الدولي إمام عاشور لاعب خط وسط فريق الأهلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 هدف، ويليه أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي بنفس عدد الأهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الغد

1- إمام عاشور، الأهلي، 12 هدفا.

2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 12 هدفا.

3- ناصر منسي، الزمالك، 11 هدفا.

4- ياو أنور، البنك الأهلي، 10 أهداف.

5- محمد بن حمودة، غزل المحلة، 9 أهداف.