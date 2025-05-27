نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو لحسم لقب الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فاركو مساء غد الأربعاء 28 مايو 2025 على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من الدور الثاني بالدوري المصري.

ويأتي المارد الأحمر في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، حيث يحتاج للفوز أول التعادل بأي نتيجة لحسم دوري نايل، فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي ضد فاركو غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد فاركو مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات أون سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Sports 1HD، بتعليق المعلق محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف على قناة صوتية ثانية.