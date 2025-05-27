نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة، القمة النارية بين إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب أليانز أرينا معقل البافاري الألماني، المباراة الأهم في الموسم الحالي بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان، في نهائي مسابقة الشامبيونزليج.

وقد أعلنت لجنة الحكام بـ "يويفا" منذ أيام قليلة عن تولي الحكم الروماني إستفان كوفاكس إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب أليانز أرينا.

وتأهل الفريق الإيطالي إلى نهائي الشامبيونزليج، بعدما أطاح بالعملاق الإسباني برشلونة بنتيجة 7-6 بمجموع المباراتين.

في المقابل، صعد العملاق الباريسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على آرسنال الإنجليزي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 31 مايو 2005 على ملعب أليانز أرينا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2025

يمكنكم مشاهدة مواجهة إنتر ميلان وباريس سان جيرمان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستكون المباراة مذاعة عبر قناة beIN Sports 1 HD.