نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "غير مُضر".. نجم الأهلي السابق يعلق على رحيل رامي ربيعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق شريف عبدالمنعم لاعب الأهلي السابق على إمكانية رحيل رامي ربيعة مدافع الفريق بعد نهاية الموسم الجاري بعدما ارتبط اسمه بالخروج من قلعة النادي.

وقال شريف عبدالمنعم في مداخلة مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: " اعتقد أن اللاعب عندما يصل إلى سن متقدم يبحث عن التأمين الخاص لمستقبله".

وأضاف: "هناك لاعبين عندما يصلون لسن معين، يبحثون عن التأمين المستقبلي بالذهاب لأندية جديدة وهذا حق لهم في التصرف، ورحيل رامي ربيعة لن يضر بالنادي الأهلي".

وتابع: "عندما تتاح فرصة كبيرة لبعض اللاعبين مثلما حدث مع شريف إكرامي أو أحمد فتحي بالتأكيد سيتم التفكير في المسألة لأنها فرصة كبيرة لهم".