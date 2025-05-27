نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل جولة الحسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، قبل جولة الحسم المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 مايو الجاري.

مواعيد مباريات جولة الحسم في بطولة الدوري المصري

حيث من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فاركو، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن يواجه بيراميدز منافسه سيراميكا كليوباترا، في نفس الموعد.

ويواصل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 55 نقطة، ويليه بيراميدز صاحب المركز الثاني بواقع 53 نقطة.

جدول ترتيب مجموعة الحسم في بطولة الدوري

1- الأهلي - 55 نقطة.

2- بيراميدز - 53 نقطة.

الزمالك - 44 نقطة.

4- المصري - 39 نقطة.

سيراميكا كليوباترا - 37 نقطة.

6- البنك الأهلي- 37 نقطة.

فاركو - 32 نقطة.

8- بتروجيت - 26 نقطة

9- حرس الحدود - 24 نقطة.

ترتيب مجموعة الهبوط

الجونة - 30 نقطة

زد - 30 نقطة.

طلائع الجيش - 27 نقطة.

4- إنبي - 25 نقطة.

5- الاتحاد السكندري - 25 نقطة.

6- سموحة - 24 نقطة.

7- مودرن سبورت - 22 نقطة.

8- غزل المحلة - 21 نقطة.

9- الإسماعيلي - 19 نقطة.