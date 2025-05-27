نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل حادث إرهابي؟.. توضيح من الشرطة البريطانية حول واقعة دهس جماهير ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الشرطة البريطانية الاثنين إنها لا تتعامل مع حادث الدهس في ليفربول الذي أدّى إلى إصابة 27 شخصا نقلوا إلى المستشفيات، على أنه «عمل إرهابي»، بعد أن صدمت سيارة حشودا كانت تحتفل بفوز فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت مساعدة قائد شرطة ميرسيسايد جيني سيمز في مؤتمر صحافي "نعتقد أن هذا حادث معزول، ولا نبحث حاليا عن أي شخص آخر على صلة به"، مضيفة أنه تم توقيف رجل بريطاني يبلغ 53 عاما وأن "الحادث لا يتم التعامل معه باعتباره عملا إرهابيا".