محمد عمر: تفاجأت باختياري في اللجنة الفنية بسبب الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الكابتن محمد عمر عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، أنه تفاجأ باختياره ضمن اللجنة الفنية حيث لم يكن يتوقع هذا القرار.

وقال الكابتن محمد عمر في برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: "اختياري في اللجنة الفنية كان مفاجئ، لأننا تعودنا في أمور كثيرة في كرة القدم أن الاختيارات تحسم بين ناديين فقط، ولكن عندما رأيت القائمة علمت أن المهندس أبو ريدة يريد إصلاح كرة القدم لأن هناك تنوع في القائمة ما بين الإسماعيلي والأهلي والزمالك والاتحاد والترسانة".

وأضاف: "اللجنة شهدت تواجد أعضاء أصغر في السن بجانب القامات الكبيرة، وبالتالي اللجنة بها تنوع على مستوى الأعمار والتفكير بين الجيل القديم والجيل الجديد".

وبسؤاله عن دور اللجنة الفنية قال: "اللجنة نتاقش ونرفع توصيات إلى اتحاد الكرة وفي النهاية هو صاحب القرار النهائي، المهندس هاني أبو ريدة يشارك معنا في الاجتماعات".