نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تقتحم موكب احتفالات ليفربول وتدهس المارة.. والشرطة البريطانية تعلن اعتقال الفاعل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الاعتداء على جماهير ليفربول أثناء الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي

سيارة تقتحم موكب احتفالات ليفربول وتدهس المارة.. والشرطة البريطانية تعلن اعتقال الفاعل.

تعرضت جماهير ليفربول أثناء الاحتفال بلقب الدوري للهجوم، وذلك وسط موكب احتفالات ليفربول، حيث فوجئ السائرون على أقدامهم بسيارة تندفع نحوهم وتدهس بعضهم.

بيان ليفربول

وأصدر نادي ليفربول بيانا عن الواقعة جاء فيه مايلي:

نحن على تواصل مباشر مع شرطة الميرسيسايد بشأن الواقعة التي حدثت في شارع "ووتر" في مؤخرة موكب الاحتفال هذا المساء.

قلوبنا وصلواتنا مع هؤلاء الذين تأثروا من هذه الحادثة الخطيرة.

سنواصل عرض دعمنا الكامل لخدمات الطوارئ والسلطات المحلية التي تتعامل مع هذه الواقعة.

فيما أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانا جاء فيه مايلي:

الكل في رابطة البريميرليج مصدوم من الأحداث التي وقعت في ليفربول هذا المساء.

قلوبنا مع المصابين والمتأثرين بما حدث.

نحن على تواصل مع ليفربول وعرضنا كامل دعمنا بعد هذا الحدث الخطير.

اعتقال الفاعل

فيما أعلنت الشرطة عن اعتقال رجل بريطاني أبيض يبلغ من العمر 53 عاما بعد وقع هذه الحادثة.