نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يحسم مستقبله مع الفتح ويعلق على ارتباطه بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكّد البرتغالي جوميز، مدرب فريق الفتح، استمراره في منصبه مع الفريق للموسم المقبل، نافيًا الإشاعات التي ربطته بالانتقال إلى الأهلي المصري أو غيره، مشددًا على أهمية الاستقرار الفني والعمل الجماعي المتكامل لتحقيق النجاحات.

وقال جوميز في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مواجهة فريقه الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين، التي كسبها أمام النصر بنتيجة 3-2: «في البداية، أوجه تحية خاصة لجمهور الفتح الذي كان خلفنا دائمًا، خصوصًا في أصعب الظروف، ووقف معنا حتى النهاية. أتمنى أن تتسع مدرجات الملعب في المستقبل ليكون الحضور أكبر».

ووجّه جوميز كلمة وداعية للاعبين محمد الفهيد وعمار الدحيم، مؤكدًا أنهما كانا إضافة مهمة للفريق، وقال: «هما قدوة في غرفة الملابس، وكان لهما تأثير كبير على تنظيم الفريق وروح المجموعة».

وعن أسرار تجاوز الفريق للتحديات، أوضح: «نجحنا في خلق روح عائلية في غرفة الملابس، وهذا كان أحد مفاتيح الموسم الصعب».

وعن مستقبله، قال جوميز: «أنا مستمر كمدرب للفريق، لكن الآن أحتاج إلى الراحة قبل التفكير في استعدادات الموسم القادم».

وانتقد جوميز واقع تغيّر المدربين في الكرة السعودية، معتبرًا أنه أمر سلبي، وأضاف: «النجاح يحتاج إلى عمل تكاملي وتنظيم واضح منذ بداية الموسم، لا أن نصل إلى يناير ونتخذ قرارات صعبة بسبب سوء الاختيارات».

وختم حديثه قائلًا: «تلاحقني إشاعات كثيرة، مثل الانتقال إلى الأهلي المصري، لكنني لست مجبرًا على الرد على كل ما يُقال. أؤكد أنني باقٍ مع الفتح في الموسم المقبل».