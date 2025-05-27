بطل العالم في الكيك بوكسينج: تم اختياري من الاتحادات الدولية لتمثيل مصر والعرب في بطولة المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبده أبو ستيت بطل العالم في الكيك بوكسينج إن تم اختياره من الاتحادات الدولية لتمثيل مصر والعرب في بطولة المحترفين أمام البطل اليوناني.

وقال محمد عبده عبر برنامج ستاد المحور: "تم اختياري من الاتحادات الدولية لتمثيل مصر والعرب في بطولة المحترفين أمام البطل اليوناني".

وأضاف: "مصر مليئة بالأبطال في الكيك بوكسينج والملاكمة ويجب تسليط الضوء عليهم، سعيد جدا بلقب أكبر رتبة عسكرية تتنافس على المستوى الاحترافي وبطولات العالم".

وأكمل: "عاصرت كل الأجيال للعبة الكيك بوكسينج في مصر وهذا شرف كبير لي، أطلب من الشباب الأصغر مني سنا أثناء التدريبات أن يواجهوني بكل قوة للوقوف على أخطائي".

واختتم حديثه قائلًا: "نجلي عمر خاض 3 بطولات دولية وعمره 18 عاما فقط، ونجلي آدم حصل على بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج وعمره 9 أعوام فقط".