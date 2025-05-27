نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنزاجي يرد على أنباء اقترابه من تدريب الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قلل المدرب سيموني إنزاجي، الاثنين، من أهمية الشائعات حول انتقاله لتدريب نادي الهلال السعودي، وذلك قبل أيام من خوض فريقه إنتر الإيطالي نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، مشيرًا إلى أنه سيجلس مع إدارة ناديه عقب المباراة لاتخاذ القرار الأفضل لجميع الأطراف.

وانتشرت تقارير صحافية حول انتقال إنزاجي إلى الهلال، فيما يستعد إنتر لمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي السبت في نهائي دوري الأبطال في ميونخ.

لكن إنزاجي قال إنه من "الجنون" الحديث عن مستقبله قبل المباراة النهائية، مضيفًا أنه "سعيد جدًا" مع إنتر، رغم أن التقارير أشارت إلى رغبة الهلال في التعاقد معه لموسمين.

وأضاف إنزاجي: الأمر يتكرر في كل سنة، عندما كنت في لاتسيو أو بعدما قدمت إلى إنتر، هناك عدة طلبات من إيطاليا والخارج، لكن أعتقد أنه من الجنون التفكير في ذلك.

وأتبع: سنجلس بعد المباراة ونتحدث، كما فعلنا دومًا في السنوات الأخيرة، فيما ستكون مصلحة إنتر هي الأولوية. إذا وضعنا كل القطع في المكان الصحيح سنتقدم سويًا.