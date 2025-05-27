نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في مواجهة صعبة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء غدا الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب قناة السويس.

ويحتاج فريق بيراميدز لتحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا، وتعثر الأهلي من أجل التتويج بشكل رسمي ببطولة الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وستنقل المباراة عبر قناة on sports 2.