نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد قاطع من مدرب فاركو عن إمكانية التساهل أمام الأهلي في ختام الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن موقف النادي من الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة، عن إمكانية التساهل في مباراة الأهلي حتى يتوج المارد الأحمر ببطولة الدوري المصري.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" تواصلت مع أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو وقلت له على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بما أن فاركو سيلعب المباراة تحصيل حاصل".

وأضاف:" أحمد خطاب أكد لي أنهم سيخوضوا مباراة الأهلي بكل قوة، مثلها مثل أي مباراة كان يلعبها الفريق طوال الموسم".

كما أوضح:" خطاب أخبرني أنه يحب إتقان عمله وأنه يعمل بما يرضي الله، كما قال أنه لآخر ثانية في بطولة الدوري سيلعب بكل تركيز".