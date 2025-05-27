نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن السعودي.. «رونالدو» متصدرًا و«بنزيما» ثالثا وتواجد عربي على الهامش في ترتيب الهدافين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار على مباريات الموسم الحالي من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بنهاية مباريات الجولة 34 والختامية من الموسم الحالي، حيث أقيمت جميع مباريات الجولة في التاسعة من مساء اليوم الإثنين.

وتمكن فريق الاتحاد من اقتناص لقب الدوري السعودي لكرة القدم في النسخة الجارية، بينما جاء الهلال ثانيا.

ونجح العراب البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز لقب الهداف لبطولة دوري روشن السعودي في النسخة الجارية، حيث جاء ترتيب الهدافين على النحو التالي:

كريستيانو رونالدو - النصر - 25 هدفا.

إيفان توني - الأهلي - 23 هدفا.

كريم بنزيما - الاتحاد -21 هدفا.

عبد الرازق حمد لله - الشباب - 21 - هدفا.

خوليان كينيونيس - القادسية - 20 هدفا

ميتروفيتش - الهلال - 19 هدفا.

ماركوس ليوناردو - الهلال - 17 هدفا.

أوباميانغ - القادسية - 17 هدفا.

ميزياني ماوليدا - الخلود - 15 هدفا.

سالم الدوسري - الهلال - 15 هدفا.

جورجينيو فينالدوم - الاتفاق - 14 هدفا.

ساديو ماني - النصر - 14 هدفا.



يذكر أن فريق النصر الذي يقوده المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فشل في الوصول إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في النسخة المقبلة.