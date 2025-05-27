نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط مفاجئ للنصر أمام الفتح في ختام الدوري السعودي بثلاثية مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "نادي الفتح"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري السعودي.

أحداث مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

سجل كريستيانو رونالدو أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 42، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء الفتح، نفذها أيمن يحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها محمد آل فتيل برأسية من على القائم الأول ليتابعها رونالدو برأسية أخرى، سكنت الشباك.

وتعادل ماتياس فارجاس لصالح الفتح في الدقيقة 4+45، بعد عرضية من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها فارجاس بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأحرز ساديو ماني الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 75، بعد عرضية أرضية من نوفل بوشل من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها ماني بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.

ونجح مراد بانتا في تسجيل الهدف الثاني والتعادل لصالح الفتح في الدقيقة 81، بعد ركلة حرة نفذها بانتا بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وتمكن ماتياس فارجاس من تسجيل الهدف الثالث لصالح الفتح والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 6+90، بعد تسديدة من فارجاس من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس بينتو ليتابعها ماتياس بتسديدة أخرى القدم اليمنى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي النصر والفتح في الدوري السعودي

يحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد

يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 70 نقطة، بعد الفوز في 21 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 6 مواجهات، فيما يحتل الفتح المركز العاشر برصيد 39 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 17 مواجهة.