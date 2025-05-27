نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب الختام.. تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الموسم الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار على دوري روشن السعودي في النسخة الجارية، وذلك بنهاية مباريات اليوم، في إطار الجولة 34 والختامية من البطولة، والتي أقيمت مبارياتها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين.

ونجح فريق الاتحاد في إحراز لقب الدوري السعودي لهذا العام، ذلك بعد الحصول على المركز الأول، حيث جاء جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم عقب إسدال الستار على النحو التالي:



الاتحاد 83

الهلال 75

القادسية 68

النصر 67

الأهلي 67

الشباب 60

الاتفاق 50

التعاون 45

الخلود 40

الفتح 39

الرياض 38

الخليج 37

الفيحاء 36

ضمك 35

الأخدود 34

العروبة 33

الوحدة 33

الرائد21

يذكر أن فريق الاتحاد والهلال والأهلي ضمنوا الوصول إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في النسخة القادمة، بينما ودع دوري روشن كل من، الوحدة وفريق الرائد وفريق العروبة.