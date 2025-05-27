نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب ينهي دوري روشن السعودي بانتصاره على الفيحاء بثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب فوزا كبيرا ومهما على نظيره فريق الفيحاء بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الشباب والفيحاء

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ونظيره فريق الفيحاء برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل بونافنتورا الهدف الأول للشباب في الدقيقة 10 وحاول الفيحاء تسجيل التعادل لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول بينهم 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والفيحاء برتم هادئ نسبيا وحاول كل من الفريقان تسجيل هدف ثاني أو التعادل والعودة بالمباراة للفيحاء ولكنهم لم ينجحوا في ذلك لتألق الدفاع والحارسان بالتصدي لها وسجل جوانكا الهدف الثاني للشباب صنعه له لياندرينهو في الدقيقة 85 وحاول تسجيل هدف ثالث لكن انتهت المباراة 2/0.