نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يهزم القادسية في ختام دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الهلال فوزًا مستحقًا على نظيره القادسية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المملكة آرينا معقل الزعيم، ضمن فعاليات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2024-25.

نتيجة مواجهة الهلال والقادسية في الدوري السعودي

تمكن الهلال من تسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

ثم أضاف الصربي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 69 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من السعودي المميز سالم الدوسري.

وتوج فريق اتحاد جدة بشكل رسمي بلقب مسابقة الدوري السعودي لموسم 2024-25، برصيد 83 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال والذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يأتي القادسية في المرتبة الرابعة برصيد 68 نقطة.