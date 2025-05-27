نتيجة وملخص أهداف الاتحاد ضد ضمك في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في على نظيره ضمك، بهدف نظيف، في المباراة الختامية من الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة الاتحاد ضد ضمك في الدوري السعودي

أحرز اللاعب ستيفن بيرجوين مهاجم فريق اتحاد جدة، هدف التقدم في شباك ضمك عند الدقيقة 72 من أحداث الشوط الثاني، بعد تمريرة من أوناي هيرنانديز.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق الاتحاد إلى النقطة 83؛ ليتوج بشكل رسمي ببطولة الدوري السعودي، بينما توقف رصيد ضمك عند المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.