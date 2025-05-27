نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يختتم الدوري السعودي بهدف يتيم في شباك الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة فريق الرياض أمام نظيره أهلي جدة، وذلك بفوز الضيوف في مباراة اليوم فريق الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فيصل بن فهد، في إطار مباريات الجولة 34 والختامية من بطولة دوري روشن السعودي.

جاءت المباراة في شوطها الأول سجالا بين الفريقين، وشهدت تفوقا نسبي لفريق الرياض، وذلك من حيث الاستحواذ على الكرة.

وكانت الفاعلية الهجومية لصالح الضيوف فريق أهلي جدة، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الضيوف بعد العودة لتقنية الفيديو، ليسجلها اللاعب المهاجم إيفان توني على يمين مرمى فريق الرياض.

شهد الشوط الثاني العديد من الفرص المهدرة، وبالأخص من مهاجم فريق الأهلي، والذي سجل هدف المباراة الوحيد، حيث هذا الهدف جعل من اللاعب توني أول لاعب في فريق أهلي جدة السعودي يحرز 23 هدفا في موسم واحد.

وحاول فريق الرياض في العودة مرة أخرى في المباراة ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز فريق الأهلي بهدف نظيف.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 67 متصدرا المركز الخامس، بينما تراجع فريق الرياض للمركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.