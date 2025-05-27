نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يفوز على ضمك بهدف نظيف ويتوج ببطولة الدوري السعودي رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره ضمك، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وانطلقت صافرة مباراة الاتحاد ضد ضمك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة الاتحاد ضد ضمك في الدوري السعودي

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات هجومية عديدة من جانب لاعبي فريق الاتحاد لتسجيل هدف مبكر في شباك ضمك.

وسدد اللاعب كريم بنزيما مهاجم الاتحاد كرة قوية، في الدقيقة 17 من الشوط الأول، ولكنها ارتطمت بالقائم.

ثم سدد مرة أخرى نجولو كانتي مدافع الاتحاد في الدقيقة 45 ولكنها أيضا ارتطمت بالقائم.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي دون أهداف بين الاتحاد وضمك.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح اللاعب ستيفن بيرجوين مهاجم فريق اتحاد جدة، في تسجيل هدف التقدم في شباك ضمك عند الدقيقة 72 بأسيست من زميله أوناي هيرنانديز.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 83؛ في ليتوج بشكل رسمي ببطولة الدوري السعودي، بينما توقف رصيد ضمك عند المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.