نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: طاهر ابو زيد يقترب من رئاسة نادي بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اكد الإعلامي مجدي عبد الغني ان طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق اقترب من رئاسة نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر عبر قناة الشمس: طاهر ابو زيد اقترب بقوة من رئاسة نادي بيراميدز خلال المرحلة المقبلة.

واضاف عبد الغني: طاهر ابو زيد أنهى كل الاتفاقيات مع مسؤولو بيراميدز في الإمارات وتفاصيل بسيطة، وطاهر ابو زيد سيكون رئيسا تنفيذيا لنادي بيراميدز.

واختتم عبد الغني تصريحاته: طاهر ابو زيد حقق نجاحات قوية سواء كان لاعبا في النادي الاهلي ومنتخب مصر وتولى منصب وزير الرياضة وحقق ايضًا نجاحات فيها وتواجده في بيراميدز سيضيف لبيراميدز الكثير