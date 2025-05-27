نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يترأس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

جاء ذلك في ضوء قرار مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

وعقد محمود الخطيب عدة اجتماعات مع كل من المهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي، المنسق العام للبعثة، ومحمد يوسف المدير الرياضي، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة والإقامة وملاعب التدريب، حيث يقيم الفريق معسكرًا مغلقًا هناك قبل انطلاق المباراة الأولى بالمونديال والمحدد لها 14 يونيو.