نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتفوق على الرياض في شوط المباراة الأول من الجولة الختامية للدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث شوط المباراة الأول من مباراة الجولة الختامية، وذلك بتقدم الضيوف فريق أهلي جدة بهدف نظيف في شباك الرياض.

ويحتضن ملعب فيصل بن فهد مواجهة الليلة، والتي انطلقت صافرة بدايتها في التاسعة من مساء اليوم الإثنين.

وجاء شوط المباراة الأول سجالا بين الفريقين، ولكن كانت السيطرة النسبية لصالح أصحاب الأرض فريق الرياض.

ونجح اللاعب إيفان توني مهاجم فريق الأهلي من تسجيل هدف الافتتاح وشوط المباراة الأول في الدقيقة 16 من أحداث شوط المباراة الأول.

تنقل المباراة عبر قناة «ssc extra 1»، الناقل الحصري لبطولة دوري روشن السعودي، وذلك بصوت المعلق الرياضي حاتم بطيشة والمعلق السعودي عيسى الحربين.

يذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 64 نقطة، فيما يأتي فريق الرياض في المرتبة التاسعة برصيد 38 نقطة.