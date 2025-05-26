جهاز الزمالك يجهز اللاعبين بفقرات فنية خاصة استعدادًا لفاركو

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أحمد جودة - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرات فنية متنوعة للاعبين خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لتنفيذ بعض الفقرات الفنية، وشهدت الفقرة مشاركة الثنائي ناصر ماهر ومحمود جهاد بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الخاص بهما.



واقترب الثنائي من الجاهزية الفنية والطبية بعد معاناتهما في وقت سابق من إصابات مختلفة، وعانى ناصر ماهر من إصابة في كاحل القدم، في حين اشتكى محمود جهاد من إصابة في العضلة الخلفية وأسفل الظهر.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.