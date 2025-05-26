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أحمد جودة - القاهرة -

وصل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى مدينة ريو دي جانيرو لبدء مهمة قيادة المنتخب البرازيلي لكرة القدم.

أنشيلوتي يصل إلى ريو دي جانيرو لبدء مشواره مع منتخب البرازيل

وتلقى أنشيلوتي استقبالا حارا من المشجعين عند وصوله إلى الفندق في مشهد يعكس الآمال الكبيرة المعلّقة عليه لقيادة "السيليساو" نحو التأهل وتحقيق الإنجازات.

ومن المقرر أن يُعلن انشيلوتي عن قائمته الأولى استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026، والتي ستشهد مواجهتين ضد الإكوادور يوم 5 يونيو، وباراجواي يوم 10 يونيو.

وسيخوض أنشيلوتي أولى مبارياته الرسمية كمدرب للبرازيل أمام الإكوادور خارج الديار بينما ستكون أول مباراة على أرض البرازيل تحت قيادته يوم 10 يونيو في ساو باولو.