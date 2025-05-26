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أحمد جودة - القاهرة -

بدا أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد متفائلا بقدرته على العودة للملاعب في كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد إصابته وإيقافه لست مباريات.

روديجر يستهدف العودة إلى ريال مدريد في كأس العالم للأندية

وقال روديجر، 32 عاما: "أعتقد أنني سأعود للمباريات في كأس العالم للأندية".

وستقام هذه البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

ويتعافى روديجر من جراحة في الغضروف المفصلي للركبة.

وشارك المدافع الألماني في آخر مباراة له مع ريال مدريد في الخسارة أمام برشلونة وسط أجواء متوترة في نهائي كأس ملك إسبانيا في أواخر أبريل.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف روديجر 6 مباريات بسبب إلقائه شيئا على حكم المباراة.

وبسبب إصابته ولضيق الوقت، خرج مدافع ريال مدريد من قائمة منتخب ألمانيا التي أعلنها المدرب يوليان ناجلسمان استعدادا لنهائيات دوري أمم أوروبا في يونيو.

وفي غضون ذلك، أعلن نادي ريال مدريد، أمس الأحد، تعاقده مع تشابي ألونسو ليكون مديرا فنيا جديدا للفريق.

وسيتولى ألونسو، 43 عاما، المسؤولية اعتبارا من أول يونيو ليقود الفريق في كأس العالم للأندية.

وقال روديجر عن تعيين ألونسو "التجديد يبقى خطوة جيدة، لقد قام بعمل جيد، وأتمنى أن يكرر ذلك معنا".