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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بلباو، تفهمه للهزيمة 0-3 أمام برشلونة في الجولة الختامية من الدوري الإسباني، مؤكدًا أن فريقه واجه بطلًا حقيقيًا.

فالفيردي: لعبنا أمام بطل مستحق ويجب تقبل النتيجة

وقال فالفيردي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب "سان ماميس": "علينا تقبل الأمور كما هي، لقد واجهنا بطل الدوري، وهذا ليس أمرًا سهلًا".

وأضاف: "كنا نأمل إنهاء الموسم بانتصار في وداع دي ماركوس، لكننا فخورون بما قدمناه هذا العام".

وأكد المدرب الباسكي سعادته بتجديد عقده مع بلباو، مشيرًا إلى أن الفريق تجاوز التوقعات، ويأمل أن يعود أقوى في الموسم المقبل.