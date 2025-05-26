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أحمد جودة - القاهرة -

تواجد روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش وآندي موراي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" يوم الأحد للمشاركة في حفل تكريم رافاييل نادال، الفائز باللقب 14 مرة، في إشارة لاقتراب نهاية عصر ذهبي في تنس الرجال.

فيدرر وديوكوفيتش وموراي يشاركون في حفل تكريم نادال ببطولة فرنسا المفتوحة

وقال نادال في مؤتمر صحفي "تواجد ثلاثة من أكبر المنافسين لي في مسيرتي معي في الملعب، خطوة تعني لي الكثير، كما أنها رسالة عظيمة للعالم بأن أقوى المنافسين في تاريخ التنس بإمكانهم أن يكونوا زملاء جيدين، وتسود العلاقة بينهم الاحترام المتبادل".

وأضاف النجم الإسباني "لست بحاجة إلى كره المنافس لمحاولة التغلب عليه بكل قوتك، أعتقد أننا نجحنا في توصيل هذه الرسالة للأجيال الجديدة".

وظهر الثلاثي في مقطع فيديو خلال تكريم نادال، علما بأن الأربعة الكبار حققوا 69 لقبا في بطولات جراند سلام.

قال موراي في المقطع المسجل "لم يكن بإمكاننا أن نتركك تغادر وحدك"، قبل أن يظهر مع فيدرر وديوكوفيتش معا على أرض الملعب.

واقترب نادال /39 عاما/ الذي اعتزل نهاية الموسم الماضي من الثلاثي، وتبادلوا العناق والتحية.

لم يكن نادال يعرف أن منافسيه الثلاثة متواجدون، ولكنه توقع حضورهم، علما بأن ديوكوفيتش يستعد لخوض مباراته الأولى في بطولة فرنسا المفتوحة، غدا الثلاثاء.

وقال نادال "يبقى الأهم في النهاية أن نكون سعداء بكل ما حققناه، أعتقد أننا جميعا حققنا أحلامنا".

لعب السويسري فيدرر / 43 عاما/ آخر مباراة له في عام 2021 وأعلن اعتزاله في 2022، بينما اعتزل البريطاني موراي /38 عاما/ بعد مشاركته في أولمبياد باريس 2024 وعمل مدربا لديوكوفيتش لفترة قصيرة هذا الموسم.

أما الصربي ديوكوفيقتش الذي يكمل 38 عاما يوم الخميس فقد حقق لقبه المئة في مسيرته يوم السبت الماضي، ويبقى الوحيد بين الأربعة الكبار الذي يواصل مسيرته مع عالم التنس.

ويبقى النجم الصربي الأكثر فوزا ببطولات جراند سلام برصيد 24 لقبا، يليه نادال 22 لقبا ثم فيدرر 20 لقبا، بينما حقق موراي 3 ألقاب.

تقابل نادال ضد ديوكوفيتش في 60 مباراة، وهو أكبر عدد من المواجهات المباشرة بين لاعبين في العصر المفتوح للتنس الذي بدأ عام 1969.

يتفوق ديوكوفيتش في هذه المواجهة المباشرة بنتيجة 31 / 29، آخرها تفوقه على نادال في الدور الثاني من أولمبياد باريس، ولكن نادال يتفوق بنتيجة 8 / 2 في المواجهات المباشرة ببطولة رولان جاروس.

ويتفوق نادال على فيدرر بنتيجة 24 / 16 منها تفوق كاسح بنتيجة 6 / صفر في رولان جاروس، وتفوق أيضا على موراي بنتيجة 17 / 7.

وأتم نادال "هذا الثلاثي يشكل جزءا مهما من مشواري مع التنس، لأننا دفعنا بعضنا البعض دائما لتقديم الأفضل، وكان الفوز بلقب من التحديات الكبيرة، لذا فإن هذا كان دافعا لعدم الاسترخاء بل اللعب بكل شراسة وإصرار لتقديم مستوى أفضل".