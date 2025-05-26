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أحمد جودة - القاهرة -

تقدم الثنائي الإيطالي، لورينزو موسيتي وفلافيو كوبولي في التصنيف العالمي الصادر عن رابطة لاعبي التنس المحترفين، اليوم الإثنين.

موسيتي وكوبولي يتقدمان في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

تقدم كوبولي تسعة مراكز للأمام ليحتل المركز 26 مستفيدا من فوزه ببطولة هامبورج المفتوحة "فئة 500 نقطة" بالفوز في المباراة النهائية على الروسي أندريه روبليف الذي تحرك أيضا خطوتين للأمام ليحتل المركز 15 عالميا.

أما موسيتي فقد تقدم للمركز السابع عالميا على حساب النرويجي كاسبر رود الذي تراجع للمركز الثامن، وبخلاف ذلك لم يشهد تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل أي تغييرات أخرى.

أما الإيطالي الآخر، يانيك سينر، بقى في صدارة التصنيف العالمي للأسبوع 51 على التوالي.

ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي

1- يانيك سينر 10380 نقطة.

2- كارلوس ألكاراز 8850 نقطة.

3- ألكسندر زفيريف 7285 نقطة.

4- تايلور فريتز 4675 نقطة.

5- جاك درابر 4610 نقاط.

6- نوفاك ديوكوفيتش 4230 نقطة.

7- لورينزو موسيتي 3860 نقطة.

8- كاسبر رود 3655 نقطة.

9- أليكس دي مينور 3635 نقطة.

10- هولجر رون 3440 نقطة.