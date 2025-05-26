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أحمد جودة - القاهرة -

توقع توني كروس نجم منتخب ألمانيا السابق مستقبلا جيدا لكل من فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، وتشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، ولكنه دعا في الوقت نفسه للهدوء في ظل الضجة المثارة حول الثنائي.

كروس: فيرتز وألونسو سيواجهان تحديات مختلفة عن باير ليفركوزن

وقال كروس على هامش مشاركته في حدث بالعاصمة الألمانية برلين "فيرتز لاعب جيد جدا، وقادر على ترك بصمته في أي مكان".

وتشير تقارير إلى أن فيرتز في طريقه للانضمام إلى ليفربول الإنجليزي، وذلك وسط تكهنات عديدة بشأن الوجهة القادمة للاعب.

وكانت الترشيحات تصب في اتجاه بايرن ميونخ، لكن يبدو حاليا أن ليفربول هو الأقرب لضم اللاعب الألماني الشاب البالغ من العمر 22 عاما، والذي تقدر قيمته السوقية بـ 150 مليون يورو (171 مليون دولار).

أضاف كروس "بدا واضحًا للجميع أن فيرتز سينتقل إلى بايرن، لم أكن أعلم ذلك، ولم أصدق الخبر في الوقت الحالي لمجرد أن أحد الصحفيين كتبه".

وأكد أيضا أن فيرتز ينتظره وضع مختلف عن ليفركوزن سواء انتقل إلى بايرن ميونخ أو ليفربول.

وعلق توني كروس على تعيين تشابي ألونسو مدربا لريال مدريد خلفا لكارلو أنشيلوتي الذي اتجه لقيادة منتخب البرازيل.

قال كروس "إنها خطوة منطقية في الوقت الحالي".

وحذر النجم الألماني المعتزل "يمكن أن يكون ألونسو مدربا جيدا لريال مدريد، لكن نجاحه وتقييمه سيكون مع مرور الوقت، لأن ريال مدريد يختلف عن ليفركوزن".

وسيبدأ المدرب الإسباني مشواره مع ريال مدريد اعتبارا من أول يونيو استعدادا لكأس العالم للأندية التي ستنطلق يوم 14 من نفس الشهر.

توج كروس، 35 عاما، بكأس العالم لكرة القدم مع ألمانيا في عام 2014، وبستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، كان آخرها في مباراته الأخيرة مع ريال مدريد في يونيو 2024.

وبعدها بأسابيع قليلة، أسدل كروس الستار على مسيرته مع كرة القدم بخسارة منتخب ألمانيا أمام إسبانيا في دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا يورو 2024.