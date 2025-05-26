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أحمد جودة - القاهرة -



أبدى إيجور تودور، مدرب يوفنتوس، عدم يقينه من استمراره على رأس القيادة الفنية للفريق في بطولة كأس العالم للأندية، والمقررة منتصف يونية المقبل.

تودور: مستقبلي مع يوفنتوس يُحسم قبل كأس العالم للأندية

وقال تودور في تصريحات لـ "سكاي سبورت إيطاليا": "مستقبلي سيتحدد قبل كأس العالم، لا بعدها. أنا سعيد بما حققناه، لكن هذه طبيعة عمل المدرب، كل شيء يتوقف على النتائج".

وكان يوفنتوس قد تأهل لدوري أبطال أوروبا بعد إنهائه الموسم رابعًا بالفوز على فينيسيا 3-2.

من جانبه، أكد كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي للنادي، أن القرار النهائي بشأن تودور سيتخذ عقب نهاية بطولة كأس العالم للأندية.